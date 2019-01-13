النصر الإماراتي يضم التشيلي روني فرنانديز معارًا من الفيحاء السعودي

أعلن نادي النصر الإماراتي، رسميًا عن ضمه اللاعب التشيلي روني فرنانديز مُعارًا من الفيحاء السعودي لمدة 5 أشهر.

وكشف النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الأحد، عن توقيعه مع روني، قائلًا: “مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي يشكر إدارة نادي الفيحاء على تسهيل إعارة اللاعب “روني فرنانديز، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقة بين الأندية السعودية والإماراتية”.

تعاقد | ✍

شركة النصر لكرة القدم تتعاقد رسمياً مع اللاعب التشيلي "روني فرنانديز" مُعاراً من نادي @Alfaihaclub لمدة 5 أشهر.#نادي_النصر pic.twitter.com/sPpBwd2LA1 — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 13, 2019

وكان مجلس إدارة نادي الفيحاء قد جدد عقد فرنانديز، لمدة عام إضافي حتى يوليو عام 2021، قبل أن يقوم بإعارته للنصر.

وكان المهاجم التشيلي روني فرنانديز، صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صيف عام 2017، قادمًا من بوليفار البوليفي لمدة 3 سنوات.

وتألق روني فرنانديز بشكل لافت مع الفيحاء، وتمكن من حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وشارك في 13 مباراة هذا الموسم بمعدل 1163 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف.