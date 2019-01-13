مباراة السعودية ولبنان.. تدخل عنيف على لاعبي “الأخضر” وفهد المولد يفض الاشتباك (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مباراة السعودية ولبنان، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار المواجهة التي جمعتهما في الجولة الثانية بكأس آسيا 2019، على استاد آل مكتوم في دبي، يظهر تدخلًا عنيفًا من جورج فيلكس ملكي، لاعب لبنان على لاعبي “الأخضر”.

وحجزت السعودية، مكانها في الدور الثاني لبطولة كأس آسيا، بعد الفوز بثنائية نظيفة على لبنان، لتحقق انتصارها الثاني على التوالي في المسابقة القارية.

ومنح فهد المولد، هدف التقدم للمنتخب السعودي بعد 12 دقيقة، مستغلًا خطأ جورج ملكي مدافع لبنان، وضاعف حسين المقهوي النتيجة للأخضر في الدقيقة 67.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما ظل نظيره اللبناني في المركز الأخير، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وفي إحدى اللقطات سعى جورج ملكي، مدافع لبنان، لاستخلاص الكرة من فهد المولد وعبدالله عطيف بأي طريقة ممكنة، ليتدخل عليهما بطريقة أشبه بالمصارعة ويطرحهما أرضًا، ولكن في النهاية نجح المولد في الحصول على الكرة من المدافع اللبناني القوي.

وكان ملكي، قد صرح عقب اللقاء، قائلاً: “الأخضر” حصل على فرصة واحدة، في الشوط الأول، حيث استغلها وسجل هدفًا، هذا ينم عن قيمة المنتخب السعودي، وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص”.

وبرر ملكي تراجع المنتخب اللبناني، في الشوط الثاني، موضحًا: “المنتخب الذي يدافع، يشعر بالتعب أكثر من الذي يهاجم.. هذا أمر طبيعي، وحدث معنا بسبب تركيزنا على الدفاع”.

وطالب اللاعب رفاقه، بالإيمان بحظوظهم في التأهل، وخوض لقاء كوريا الشمالية بمعنويات عالية، والفوز به، للحفاظ على آمال الصعود للدور الثاني، ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.