مدرب لبنان يرشّح منتخب السعودية للتتويج بلقب أمم آسيا 2019

يرى المونتينغري ميودارغ رادولوفيتش، المدير الفني للمنتخب اللبناني، أن نظيره السعودي هو المرشح الأول للتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المُقامة في الإمارات والتتويج بلقبها.

وجاءت تصريحات رادولوفيتش عقب الهزيمة التي مُني بها المنتخب اللبناني من قِبل نظيره السعودي بهدفين دون ردٍ في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال رادولوفيتش:”أرى أن المنتخب السعودي أحد المرشحين بقوة للتتويج بلقب النسخة الحالية لبطولة أمم آسيا، حيث يمتلك ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب المهارات والإمكانيات”.

وأضاف:”المنتخب السعودي يستحق التقدم بعيدًا في البطولة القارية، وأتابعه منذ بطولة كأس العالم الأخيرة، لذا فإنه قادر على الوصول إلى النهائي القاري”.

وأوضح:”نحن نمتلك فرصة التأهل إلى ثُمن النهائي بالفوز في المباراة الأخيرة”.

واختتم المدرب المونتينغري تصريحاته:”أهنئ السعودية بالفوز، لقد خاب أملي بعد ضياع فرصتين مضمونتين لمنتخبنا خلال الشوط الأول، وعلينا أن نتذكر أن لبنان يشارك في هذه البطولة بعد 19 عامًا من الغياب، أنا واقعي، وأريد المحاربة على البطاقة الثالثة للتأهل”.

ويتذيل المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد هزيمته من منتخبي قطر، والسعودية.