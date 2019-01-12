تقارير.. نادي الاتحاد السعودي سيرسل عرضًا جديدًا لضم يونس بلهندة 

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي الاتحاد السعودي سترسل عرضًا ثانيًا لضم المغربي يونس بلهندة، بعد رفض ناديه التركي غالاتا سراي العرض الأول.

وبحسب التقارير، فإن عرض الاتحاد سيصل إلى نحو 9 ملايين يورو لغلاتا سراي، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو.

وكانت صحف تركية قد تحدثت عن أن الاتحاد لن يستسلم في محاولاته لضم بلهندة، وأن النادي التركي وضع مانويل فيرنانديز كبديل أول في حالة رحيل بلهندة.

وذكرت الصحف أن سبب رفض العرض الأولي لنادي الاتحاد أنه كان بقيمة 7 ملايين يورو، في حين أن النادي اشتراه بنحو 8 ملايين يورو.

كما أوضحت التقارير، أن عرض الاتحاد للاعب كان يتضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه اللاعب مع غالاتا سراي.

ويمر الاتحاد بموقف صعب، إذ يقبع في المركز قبل الأخير بعد انتهاء النصف الأول من الدوري، ولديه 9 نقاط فقط، ويملك أسوأ دفاع في المسابقة مناصفة مع أُحد بعد أن استقبل 32 هدفًا خلال 16 مباراة.

وعزَّز الاتحاد صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بضم لاعب الوسط “سيكو سانوغو” من كوت ديفوار، والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، والمدافع المغربي مروان دا كوستا.