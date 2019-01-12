صحيفة برتغالية تسلّط الضوء على الحياة المرفهة لجيسوس مدرب نادي الهلال في السعودية 

سلّطت صحيفة bancada البرتغالية الضوء على الحياة المرفهة التي يعيشها البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، في السعودية.

وقالت الصحيفة، إن جيسوس يعيش حياة كالأمراء في المملكة، حيث يسكن في قصر، ولدية سيارة بنتلي بسائق خاص.

وأضافت:”القصر الذي يسكن فيه توجد به 5 حمامات سباحة، ومنتجع صحي، وصالة ألعاب رياضية، وسيارات فارهة، ويحصل على تذاكر سفر مجانية، وراتب شهري ضخم، وامتيازات أخرى عديدة، رغم أنه يستخدم المنزل تقريبًا للنوم، ومشاهدة التلفزيون البرتغالي”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم كل تلك الامتيازات، إلا أن مستقبل جيسوس مع الهلال غير مضمون عطفًا على حالة عدم الرضا عليه من قِبل مسؤولي الزعيم، بسبب نتائج الفريق الأخيرة، وتصريحاته غير المريحة لهم.

وكان جيسوس، قد حسم مستقبله مع الفريق بعد نهاية المواجهة أمام الرائد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط نادي الهلال، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعته بالرائد، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وأعلن جيسوس خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، استمراره مع الفريق، حتى نهاية عقده، بختام الموسم الرياضي الحالي 2018-2019.