هل أنقذت خماسية دجانيني في مباراة الأهلي وأُحد بابلو غويدي من الإقالة؟ 

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أن قرار إقالة مدرب الفريق بابلو غويدي كان جاهزًا حال خسارة الفريق أمام أُحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المصدر، إن النية لدى إدارة النادي الجداوي تكمن في إقالة المدرب بعد ضياع فرص الفريق في الاستحواذ على القمة بعد تعثر المنافسين.

وكان دجانيني قد قاد الأهلي إلى تسجيل خمسة أهداف دفعة واحدة، حيث نجح بها الفريق بتحقيق الفوز على أُحد في الدوري وبقائه في المركز الرابع.

وأشار المصدر إلى أن قرار إقالة غويدي لا يزال جاهزًا حال تعثر الفريق في أي لقاء مقبل، وأن عددًا من وكلاء اللاعبين قد عرضوا أسماء مدربين عدة لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأصبح دجانيني تفاريس، مهاجم الأهلي، أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري المحترفين.

وبات المهاجم من الرأس الأخضر ثاني لاعب فقط في الأهلي يسجل رباعية في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي، بعد زميله في الفريق السوري عمر السومة.

ويسير تفاريس، بخطى ثابتة في موسمه الأول مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ونجح دجانيني بتسجيل 10 أهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر.

إلى ذلك، اقترب الأهلي من التوقيع مع صانع الألعاب الإسباني أليخاندرو بوزويلو بديلًا للمصري عبدالله السعيد، الذي رحل إلى نادي بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب بوزويلو في صفوف جينت البلجيكي، ونجح حتى الآن بتسجيل 6 أهداف، وصنع 18 هدفًا مع الفريق في 32 مباراة شارك فيها.

وينافس الأهلي على اللاعب فريق أندرلخت البلجيكي، لكن عرض الأهلي من الناحية المادية يفوق كثيرًا عرض أندرلخت .

ويخطط الأهلي للتعاقد مع صانع لعب، إضافة لمدافع من الجنسية الآسيوية ليكون بديلًا للإسباني ألكسيس الذي لم يثبت ذاته مع الفريق.