من هو مدافع نادي الهلال السعودي الجديد الأسترالي ميلوس ديجينك؟

كشف نادي الهلال السعودي، رسميًا عن تعاقده مع المدافع الأسترالي الدولي ميلوس ديجينك المشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2019، بعقد يمتد إلى 3 مواسم ونصف الموسم، في ثاني صفقة شتوية يبرمها الفريق بعد الإسباني جوناثان سوريانو.

وبدأ ميلوس، البالغ من العمر 24 عامًا، مسيرته في صفوف فئات شتوتغارت الألماني السنية، وانتقل لتمثيل الفريق الثاني بين عامي 213-2015، ولعب بعدها موسمين مع 1860 ميونخ، وانتقل إلى يوكوهاما مارينوس الياباني صيف 2017 قبل الانتقال من جديد إلى ريد ستار بلغراد الصربي الذي خاض معه مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ودعها الفريق الصربي بحلوله رابعًا.

وعلى الصعيد الدولي، لعب ديجنيك لمصلحة منتخب صربيا تحت 19 عامًا، وكذلك أستراليا تحت 23 عامًا، قبل أن يقرر في 2016 تمثيل منتخب أستراليا الذي ارتدى قميصه 22 مرة سجل خلالها هدفًا واحدًا كان في مرمى عُمان نهاية الشهر الماضي.

ويضم الهلال في صفوفه حاليًا 9 لاعبين محترفين، هم: الفرنسي بافتمبي غوميز، والإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإسباني ألبرتو بوتيا، ومواطنه جوناثان سوريانو، والبيروفي أندريه كاريّو، والفنزويلي جيلمين ريفاس، والعُماني علي الحبسي، بالإضافة إلى السوري عمر خربين.

وبث الموقع الرسمي للنادي العاصمي على “تويتر” مقطع فيديو يتضمن مشاركات اللاعب مع المنتخب الأسترالي.

ويتوقع أن يحلَّ ديجينيك في خانة السوري عمر خربين في كشف الأزرق، كما يعد أول لاعب أسترالي يلعب لفريق الهلال.

وسينتظم اللاعب الأسترالي مع فريق الهلال، بعد 4 أيام من انتهاء مشاركة منتخب بلاده في كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات.