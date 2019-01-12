القنوات الناقلة لمباراة السعودية ولبنان اليوم في كأس آسيا 2019

يلتقي المنتخب السعودي منافسه منتخب لبنان، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة بكأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وتقام مباراة السعودية ولبنان الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وسبق أن لعب المنتخبان السعودي واللبناني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وفاز الأخضر 4/1 ذهابًا، ثم 2/1.

ويشارك منتخب لبنان للمرة الثانية في البطولة، إذ سبق أن شارك نسخة العام 2000، التي استضافها.

في حين أحرز المنتخب السعودي لقب البطولة 3 مرات أعوام 1984، و1988، و1996، من أصل 9 مشاركات سابقة.

وتغلب منتخب السعودية بنتيجة 4/0 على كوريا الشمالية في الجولة الأولى، في حين خسر منتخب لبنان 0/2 أمام قطر.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.