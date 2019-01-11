ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي الهلال مع الرائد (صورة)

حرم فريق الرائد، مضيفه الهلال من انتزاع الانتصار بتعادلهما بهدف لكل منهما، في الجولة السادسة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى 37 نقطة في الصدارة، في حين ارتفع رصيد الرائد إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، ضمن الجولة عينها، حقق الشباب فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 32 نقطة محتلًا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخير عند 15نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي لقاء ثالث، سيطر التعادل السلبي على مباراة الباطن والاتفاق، ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين ارتفع رصيد الأخير إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: