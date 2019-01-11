الرائد يحرم نادي الهلال من الانتصار بتعادل قاتل في الدوري السعودي (فيديو)

حرم فريق الرائد، مضيفه الهلال من انتزاع الانتصار بتعادلهما بهدف لكل منهما، في الجولة السادسة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في بداية الشوط الثاني، وتبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 92؛ لتشهد هدف التقدم للهلال عبر محمد الشلهوب.

وبعدها بدقيقتين جاء التعادل للرائد إثر كرة رأسية لمازن أبو شرارة، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى 37 نقطة في الصدارة، في حين ارتفع رصيد الرائد إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، ضمن الجولة نفسها، حقق الشباب فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 32 نقطة محتلًا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخير عند 15نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل رباعية الشباب، ناصر الشمراني وعبد المجيد محمد الصليهم والروماني كونستانتين بوديسكو (هدفين)، الأول له من ضربة جزاء في الدقائق 25 و67 و76 و93، في حين جاء هدف الفيحاء الوحيد، عبر عبد الله آل سالم في الدقيقة 71.

وفي لقاء ثالث، سيطر التعادل السلبي على مباراة الباطن والاتفاق، ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر/ في حين ارتفع رصيد الأخير إلى 23 نقطة في المركز الثامن.