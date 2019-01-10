نادي الاتحاد يحقق فوزه الثاني في الدوري السعودي (فيديو)

انتزع نادي الاتحاد فوزًا شاقًا على منافسه القادسية، بنتيجة 1/0، الخميس، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البرازيلي رومارينهو، بضربة رأس في الدقيقة 56، مستغلًا كرة من عبدالرحمن الغامدي.

ورفع الفوز رصيد نادي الاتحاد إلى 9 نقاط، من فوزين و3 تعادلات، لكنه ظل في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

في حين تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى، تعادل النصر مع الفيصلي 2/2، وأيضًا تعادل التعاون مع الحزم 1/1، في حين تغلب الوحدة على الفتح 1/0.