رسميًا.. البرتغالي روي فيتوريا مدربًا لنادي النصر السعودي (شاهد)

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حقق فيتوريا مع بنفيكا ست بطولات كما حقق لقب أفضل مدرب في البرتغال مرتين قاد الفريق في 180 مباراة فاز في 123 وتعادل في 27 وخسر في 30 مباراة.