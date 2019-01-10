رسميًا.. البرتغالي روي فيتوريا مدربًا لنادي النصر السعودي (شاهد)

وقعت إدارة نادي النصر السعودي عقدًا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم.
ونشر نادي النصر صورة المدرب خلال توقيع العقد قائلًا في بيان مقتضب: “متمنين له التوفيق مع النادي”.
رسمياً: وقعت إدارة نادي #النصر عقداً مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لمدة موسم ونصف الموسم .
متمنين له التوفيق مع النادي . pic.twitter.com/49HOLgaH7t
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٠ يناير ٢٠١٩
وأشارت تقارير صحفية برتغالية في وقت سابق إلى أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق وقّع على عقد مع إدارة نادي النصر يمتد إلى موسم ونصف الموسم، مقابل 7 ملايين يورو.
وحقق فيتوريا مع بنفيكا ست بطولات، كما حقق لقب أفضل مدرب في البرتغال مرتين، قاد الفريق في 180 مباراة فاز في 123، وتعادل في 27، وخسر في 30 مباراة.
ويقود البرتغالي هيلدر كريستوفا تدريب النصر بشكل مؤقت، بعد إقالة الأروغوياني كارينو.