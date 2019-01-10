نادي الاتحاد السعودي يدعم صفوفه بالصربي ألكسندر بريجوفيتش (فيديو وصور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، البالغ من العمر 28 عامًا، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادمًا من نادي باوك اليوناني.

وخاض بريجوفيتش 86 مباراة، مع باوك اليوناني فريقه السابق، سجل خلالها 55 هدفًا، وحقق جائزة هداف الدوري اليوناني في الموسم الماضي.

بريجوفيتش البالغ من العمر 28 عامًا، شارك هذا الموسم مع ناديه في 27 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، فيما خاض مع ناديه اليوناني 86 مباراة، ساهم خلالها بـ63 هدفًا حيث سجل 55 هدفًا وصنع 8، وحقق جائزة هداف الدوري اليوناني في الموسم الماضي برصيد 21 هدفًا من 32 مباراة.

???????? اللاعب الكساندر بريجوفيتش ينضم لكتيبة النمور#شتويه_العميد pic.twitter.com/SvuaGZO6MG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ١٠ يناير ٢٠١٩

ولدى ألكسندر جنسيتان الصربية والسويسرية، حيث مثل منتخب بلاده صربيا في 12 مباراة سجل خلالها هدفين منها مشاركة في كأس العالم، وشارك مع صربيا تحت 19 و17 عامً، فيما مثل منتخب سويسرا تحت 21 و20 عامًا لعب خلالها 4 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.