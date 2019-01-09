شاهد فرحة سعوديات وعراقيات بالفوز الأول في كأس آسيا 2019 (صور)

نشر الحساب الرسمي لكأس آسيا 2019 صورًا تُظهر فرحة مشجعات سعوديات وعراقيات، بتحقيق منتخبي بلديهما الفوز الأول في بطولة كأس آسيا 2019 التي تقام في الإمارات.

وعلّق حساب كأس آسيا مرفقًا الصور :”ابتسامة النقاط الثلاث”.

وأحرز القائد علي عدنان هدفًا من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة، ليقود العراق لفوز مثير 3-2 على فيتنام، في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس آسيا لكرة القدم في أبوظبي.

ونفذ عدنان ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا لمرمى فيتنام، ليتوج سيطرة المنتخب العراقي على مباراة تأخر فيها مرتين في الشوط الأول.

وسجل علي فائز مدافع العراق الهدف الأول لفيتنام بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 24، وعادل زميله مهند علي النتيجة في الدقيقة 35.

وقبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول، أحرز المهاجم نوئين تشونج فونج الهدف الثاني لفيتنام، قبل أن يتعادل همام طارق لأبطال آسيا 2007 في الدقيقة 60.

ويتقاسم العراق الآن صدارة المجموعة الرابعة مع إيران، أعلى منتخبات آسيا تصنيفًا، التي سحقت اليمن 5-صفر، أمس الإثنين.

واستهلت السعودية مشوارها في كأس آسيا لكرة القدم 2019 بفوز سهل 4-صفر على كوريا الشمالية، في مباراة من جانب واحد في دبي ضمن المجموعة الخامسة، أمس الثلاثاء.

وافتتح هتان باهبري التسجيل للمنتخب السعودي، بطل آسيا ثلاث مرات، في الدقيقة 28 بتسديدة جميلة في الزاوية البعيدة، وضاعف المدافع محمد آل فتيل النتيجة في الدقيقة 36.

وجعل القائد سالم الدوسري النتيجة 3-صفر في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمرمى كوريا الشمالية، التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44، عقب طرد المهاجم هان كوانج سونج لحصوله على الإنذار الثاني.

واختتم فهد المولد رباعية السعودية قبل ثلاث دقائق على النهاية، حين وضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى بعد تمريرة البديل حمدان الشمراني.

وتلتقي السعودية مع لبنان في مباراتها الثانية بالمجموعة الخامسة، التي تضم قطر أيضًا، يوم السبت القادم، على استاد آل مكتوم في دبي.