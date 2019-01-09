تقارير.. سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي السعودي يقترب من النصر 

كشفت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي السعودي تلقَّت عرضًا رسميًّا من نظيرتها في النصر؛ للاستغناء عن سلمان المؤشر، الجناح الأيسر، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، فإن إدارة الأهلي تملك عرضًا آخر للمؤشر من أحد أندية الوسط في الدوري وتفاضل بينهما حاليًّا من الناحية المادية.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الأهلي تفضِّل خروج اللاعب عن طريق الإعارة بوصفه خيارًا أوَّلَ، أو بنظام الانتقال النهائي في حال كان المبلغ المعروض كبيرًا.

من جهة أخرى، تترقب الجماهير النصراوية وصول مدربها الجديد روي فيتوريا إلى الرياض؛ من أجل توقيع العقد بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل.