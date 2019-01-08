المغربي يونس بلهندة يطلب الرحيل عن غالاتا سراي ونادي الاتحاد السعودي الأقرب لضمه

بات المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غالاتا سراي التركي قريبا من الانضمام للاتحاد السعودي بعدما تقدم بطلب للرحيل عن ناديه.

وانضم بلهندة إلى غالاتا سراي بداية الموسم الماضي من دينامو كييف مقابل ثمانية ملايين يورو لكنه لم يتألق مع غلطة سراي وتعرض لعقوبات مالية وطرد في بعض المباريات ما دفعه للتفكير في الرحيل.

وقالت صحيفة “فاناتيك” التركية قالت إن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تلقى عدة عروض بينها من اتحاد جدة وموناكو ونيس الفرنسيين لكن لم تزد عن ثلاثة أو أربعة ملايين يورو.

ورفض غالاتا سراي هذه العروض المالية خاصة وأنه جلبه بضعف ذلك المبلغ لكنه قد يجد نفسه مضطرا للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظرا لزيادة راتبه.

وينتظر النادي التركي الحصول على العرض المالي المناسب في ظل رغبة اللاعب في الرحيل والتخلص من راتبه الضخم.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه قبل بداية الدور الثاني للدوري السعودي حيث يقبع في المركز قبل الأخير مع نهاية الدور الأول برصيد ست نقاط.

وعزز الاتحاد صفوفه بالفعل في فترة الانتقالات الحالية بضم لاعب الوسط سيكو سانوغو من كوت ديفوار والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي والمدافع المغربي مروان دا كوستا زميل بلهندة في المنتخب المغربي فضلا عن لاعب الوسط المهاجم غاري رودريغيز من الرأس الأخضر.