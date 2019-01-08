مباراة السعودية وكوريا الشمالية.. كل ما تريد معرفته عن ضربة البداية للأخضر في كأس آسيا 2019

يخوض المنتخب السعودي اختبارًا مهمًا، مساء الثلاثاء، في مواجهة كوريا الشمالية بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

ويسعى المنتخب السعودي لبداية قوية في مشواره الآسيوي بحثًا عن تحقيق الفوز على حساب كوريا الشمالية، وتجنب مفاجآت الماضي بالمشاكل في المباريات الافتتاحية لمشواره في بطولات أمم آسيا.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السعودية وكوريا الشمالية، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة السعودية وكوريا الشمالية في الساعة 19:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة 20:00 مساءً بتوقيت أبوظبي على ملعب “مكتوم بن راشد” في الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، كما تذاع عبر قناتي الكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين خليل البلوشي وإبراهيم الهشال.

تاريخ المواجهات

يتفوق المنتخب السعودي في تاريخ لقاءاته ضد كوريا الشمالية، وبدأت اللقاءات في تصفيات مونديال كأس العالم 1990 وفاز الأخضر بثنائية دون رد.

وأطاح منتخب كوريا الشمالية بالسعودية من دورة الألعاب الآسيوية 1990 بضربات الترجيح، وفي تصفيات مونديال 1994 فاز الأخضر بنتيجة 2-1.

وفي تصفيات مونديال 2010 ، فاز منتخب كوريا الشمالية بهدف نظيف، ثم تعادلا دون أهداف في السعودية.. أمّا في أمم آسيا 2015 فقد فاز منتخب السعودية بنتيجة 4-1.

عقدة ضربة البداية

منذ 23 عامًا، لم يعرف المنتخب السعودي طعم الفوز في أي مباراة افتتاحية لمشواره ببطولة أمم آسيا، منذ تغلبه على تايلاند بسداسية دون رد في نسخة 1996.

وفي آخر 5 نسخ بالبطولة القارية لم يفز المنتخب السعودي، وهي عقدة يبحث الأخضر عن حلها وتحطيمها، بعدما خسر بافتتاح المشوار في أمم آسيا 2000 أمام اليابان بنتيجة 4-1، ثم التعادل مع تركمانستان بنتيجة 2-2 في أمم آسيا 2004، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 1-1 في نسخة 2007.

وخسر المنتخب السعودي في افتتاح مشواره بنسخة 2011 أمام سوريا، وأيضاً في افتتاح مشواره بنسخة 2015 أمام الصين.

أسلحة الأخضر

رغم وجود بعض الإصابات إلا أن المدرب الإسباني خوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية يحشد أسلحته لعبور ضربة البداية أمام كوريا الشمالية.

ويعتمد بيتزي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد العويس، وأمامه محمد آل فتيل وعلي البليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع، بجانب حسين المقهوي وعبد الله عطيف ويحيى الشهري في خط الوسط، مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري وفهد المولد وعبد العزيز البيشي.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب فريقَي الاتحاد والشباب السعوديين الأسبق، لإرم نيوز، إن المنتخب السعودي يبحث عن بداية قوية في أمم آسيا وهو ما يأتي باستغلال الفرص السهلة وتسجيل هدف مبكر يسهل المهمة ويحبط معنويات المنتخب الكوري الشمالي.

وأضاف: “موهبة الدوسري والمولد والشهري بجانب سرعات البريك وخبرة الشهراني أمر مهم لتحقيق الفوز من جانب المدرب بيتزي”.

المفاجأة الكورية

يسعى منتخب كوريا الشمالية لتحقيق مفاجأة بقيادة مديره الفني كيم يونج سون، الذي يراهن على مجموعة من اللاعبين الواعدين بجانب بعض الخبرات.

ويعتمد المنتخب الكوري على الثنائي المحترف في إيطاليا هان كوانج سون وشوي سونج هيوك بجانب المخضرم جونج جوان وري يونج جيك.