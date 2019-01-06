استبعاد سلمان الفرج من قائمة المنتخب السعودي بكأس آسيا 2019 وضم نوح الموسى

استبعد التشيلي “خوان أنطونيو بيتزي” المدير الفني للمنتخب السعودي سلمان الفرج من قائمة الفريق المشاركة في كأس آسيا 2019 بسبب الإصابة، وتم استدعاء نوح الموسى بدلًا عنه.

وكان “الفرج” قد تعرّض لإصابة في مطلع معسكر المنتخب السعودي لكأس آسيا، حيث لم يخض ودية “الأخضر” مع كوريا الجنوبية، إلا أن اللاعب لم يتعافَ من إصابته السابقة، ليتم استبعاده رسميًا، واستدعاء نوح الموسى.

قرر الجهاز الفني في المنتخب الوطني استبعاد لاعب الوسط سلمان الفرج من القائمة النهائية المشاركة في #كأس_آسيا2019 لعدم تعافيه من إصابته السابقة، وتم استدعاء لاعب الوسط نوح الموسى بدلًا عنه. — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٦ يناير ٢٠١٩

وقال الاتحاد السعودي في بيان مقتضب:”قرر الجهاز الفني في المنتخب الوطني استبعاد لاعب الوسط سلمان الفرج من القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا 2019 لعدم تعافيه من إصابته السابقة، وتم استدعاء لاعب الوسط نوح الموسى بدلًا عنه.

وسبق للموسى ارتداء قميص “الأخضر” في 4 مباريات، كانت أمام لاتفيا، وبلغاريا، والبرتغال، والإمارات، وسيلعب “الأخضر” أولى مبارياته في كأس آسيا 2019 يوم الثلاثاء أمام منتخب كوريا الشمالية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبي: لبنان، وقطر.