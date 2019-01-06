الإصابة تبعد عساف القرني عن نادي الاتحاد السعودي 5 أسابيع

أعلن نادي الاتحاد السعودي، الأحد، غياب حارسه عساف القرني، عن الملاعب مدة 5 أسابيع، بسبب كسر في أحد أصابع اليد.

وقال الاتحاد على حسابه في موقع “تويتر”: “أظهرت الفحوصات التي أجراها حارس مرمى الفريق الأول عساف القرني إصابته بكسر مضاعف في أحد أصابع القدم اليمنى، وسيحتاج على إثره للراحة وبرنامجًا علاجيًا يمتد لـ 5 أسابيع”.

ويملك الاتحاد 6 نقاط فقط من 15 مباراة في الدوري، ويحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، وقد حقق فوزًا واحدًا، علمًا أنه تأهل إلى دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب موقع “transfermarkt”، فإن القرني، البالغ من العمر 34 عامًا، شارك في 7 مباريات مع الاتحاد في الدوري السعودي الموسم الحالي، واستقبل 16 هدفًا.