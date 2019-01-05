أحمد العكايشي ينضم رسميًا لنادي الاتفاق السعودي

كشف نادي الاتفاق السعودي رسميًا عن تعاقده مع أحمد العكايشي، المهاجم السابق لفريقي اتحاد جدة، والنجم الساحلي التونسي، لتدعيم صفوفه بداية من يناير/كانون الثاني الحالي.

وأوضح نادي الاتفاق، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن إدارة النادي وقّعت عقودًا مبدئية مع العكايشي حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وأضاف:”التوقيع الرسمي مع العكايشي سيكون بعد اجتياز الكشف الطبي”.

⚪️ #الاتفاق يوقّع عقداً مبدئياً مع المهاجم التونسي ???????? أحمد عكايشي حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وسيتم التوقيع الرسمي بعد اجتيازه للفحص الطبي pic.twitter.com/Arj2pLKjLP — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 5, 2019

ولعب “العكايشي” لناديي الأفريقي والبنزرتي قبل أن ينضم للنجم الساحلي العام 2008، ثم انتقل إلى أنغولشتاد الألماني، ثم عاد للدوري التونسي عبر بوابة الترجي في 2013.

وبعد عامين انضم “العكايشي” مجددًا للنجم، قبل أن ينتقل بعد عام إلى اللعب بألوان اتحاد جدة، ثم عاد في 2018 إلى الفريق الساحلي.