النادي الأهلي يكتسح الرياض ويتأهل لدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

اكتفى النادي الأهلي بالفوز 4-صفر على الرياض، ليلحق بالهلال إلى دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

أحرز الأهلي ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة في الشوط الأول، حيث افتتح عبد الفتاح عسيري التسجيل في الدقيقة 28، وعزز نوح الموسى التقدم في الدقيقة 37، وبعدها بأربع دقائق جعل دجانيني تفاريس النتيجة 3-صفر.

وأضاف صافي الزقرتي الهدف الرابع للأهلي، صاحب المركز الخامس في الدوري، في الدقيقة 70.

وفي مباراة أخرى، تغلب أُحد متذيل ترتيب الدوري 2-صفر على الشرق؛ لينضم إلى المتأهلين للدور التالي.

وفي باقي مباريات اليوم، ضمن الاتفاق تأهله إلى دور 32 أيضًا بعد فوزه 3-صفر على الدرعية، ولحق به الخليج عقب فوزه 5-1 على المزاحمية.

واكتسح الرائد ضيفه عرعر 5-1 وتغلب التقدم 3-صفر على الطائي، بينما خسر الوطني 2-صفر أمام مستضيفه الأنصار.

وكانت أندية الاتحاد، حامل اللقب، والتعاون والنجوم والعين ووج والوشم والشعلة والعروبة وجدة قد تأهلت إلى دور 32 للبطولة أمس الجمعة.