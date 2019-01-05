مباراة السعودية وكوريا الشمالية.. بيتزي يطمئن الجماهير على جاهزية عمر هوساوي وسلمان الفرج

شارك الثنائي عمر هوساوي وسلمان الفرج اليوم السبت، في جزء من التدريب الأول للمنتخب السعودي في دبي، للوقوف على جاهزيتهما بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا قبل مواجهة كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء المقبل، في كأس آسيا.

ووصلت بعثة السعودية إلى دبي قادمة من العاصمة أبوظبي استعدادًا لمواجهة كوريا الشمالية ضمن المجموعة الخامسة للبطولة التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من الشهر المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي عبر موقعه على الإنترنت، أن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الفريق أشرف على تدريبات خاصة لعدد من اللاعبين على الركلات الثابتة.

وسيتدرب المنتخب السعودي غدًا الأحد في دبي، قبل أن يتم منح الإعلاميين ربع ساعة للتواصل مع اللاعبين والجهاز الفني.

وستلعب السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، في المجموعة الخامسة بجانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية وستكون مرشحة بقوة للتأهل إلى الدور الثاني ومواصلة مسيرتها في البطولة.