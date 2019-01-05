نادي الهلال يسحق الدرع ويتأهل لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل نادي الهلال إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين باكتساحه فريق الدرع بنتيجة (9-0)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت.

ويقابل بذلك الهلال نظيره هجر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ملخص اهداف الهلال 9-0 الدرع هاتريك ريفاس وسوبر هاتريك غوميز HD

.#الهلال_الدرع pic.twitter.com/Vj1FBFtBrr — الكورة اهداف HD (@alkoooraahdaf19) January 5, 2019

الهلال افتتح التسجيل بواسطة المهاجم الدولي الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وسجل الهداف الفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميز ثاني الأهداف لصالح الزعيم عند الدقيقة الثانية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني أضاف الهلال سبعة أهداف أخرى، حيث سجل غوميز الثالث في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 64 أضاف الهدف الرابع، وفي الدقيقة الثامنة والستين سجل ريفاس الهدف الخامس، ثم سجل غوميز هدفه الرابع والسادس لفريقه.

وفي الدقيقة 82 سجل أندري كاريلو الهدف السابع للهلال، وفي الدقيقة 85 جاء الثامن بكرة أدخلها بالخطأ لاعب فريق الدرع صالح الراشد في مرمى فريقه، وجاء الهدف التاسع عن طريق ريفاس في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز الهلال 9-0.

وتأهلت أندية: الاتفاق والاتحاد وجدة والتعاون والشعلة والنجوم والعين ووج والوشم والعروبة، إلى دور الـ32 من البطولة.