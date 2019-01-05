رسميًا.. المغربي مروان دا كوستا ينضم لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميًا ضم اللاعب الدولي المغربي مروان داكوستا، نجم فريق باشاك شهير التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم السبت، عن توقيع اللاعب المغربي لموسمين ونصف الموسم بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وتوصل مسؤولو الاتحاد لاتفاق نهائي مع نادي باشاك شهير التركي على ضم مدافعه المغربي مروان دا كوستا في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويعرف المدرب الكرواتي سلافين بيليتش الدولي المغربي جيدًا كونه دربه في فريق لوكوموتيف موسكو الروسي.

????اللاعب مروان دا كوستا ينضم لكتيبة النمور#شتويه_العميد pic.twitter.com/IE9Biqg6F1 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 5, 2019

ولعب دا كوستا في فريق نانس وآيندهوفن وأولمبياكوس وفيورنتينا وسامبدوريا ولوكوموتيف موسكو، كما شارك رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وسيعوض دا كوستا مواطنه كريم الأحمدي الذي لعب في الاتحاد السعودي منذ الصيف الماضي، لكنه سيعود حسب تقارير إعلامية للدوري الهولندي مجددًا.

ويحتاج اتحاد جدة لتنشيط هجومه بعدما سجل 17 هدفًا على مدار 15 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.

???????? اللاعب مروان دا كوستا ينضم لكتيبة النمور#شتويه_العميد pic.twitter.com/mWlwsVvhna — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 5, 2019

وحقق اتحاد جدة، أسوأ نهاية له في الدور الأول بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باحتلال المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أحد متذيل المسابقة.