نادي الاتحاد السعودي يحقق فوزًا صعبًا على الجبيل في كأس خادم الحرمين (فيديو)

حقق نادي الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على مضيفه الجبيل من الدرجة الثانية، 3-1 في استهلالية حملة دفاعه عن لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وامتدت المباراة للأشواط الإضافية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

واحتاج الفريق الجداوي للأشواط الإضافية ليحقق هدف الفوز بعد أن انتهى زمن المباراة الرسمي بالتعادل 1-1.

وسجل للاتحاد رومارينهو “45” و”108″ وأحمد عسيري ” 105″ وللجبيل الإيفواري كوفي إداما ” 73″ من ركلة جزاء.

وسيواجه الاتحاد نظيره الوشم في دور الـ32 من البطولة.