جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى في كأس أمم آسيا 2019 (إنفوغرافيك)‎

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، متابعة مباريات كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تقام في الإمارات بين 5 يناير و1 فبراير.

وتفتتح البطولة بمواجهة الإمارات، البلد المضيف، أمام منافسه البحريني، غدًا السبت، وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

وفيما يلي جدول مباريات دور المجموعات، مع ملاحظة أن جميع المباريات تنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وجميع مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة.

السبت: 6 يناير

الإمارات vs البحرين، الساعة 19:00.

الأحد: 7 يناير

أستراليا VS الأردن، الساعة 14:00.

تايلاند VS الهند، الساعة 16:30.

سوريا VS فلسطين، الساعة 19:00.

الإثنين: 8 يناير

الصين VS قيرغيزستان، الساعة 14:00.

كوريا الجنوبية VS الفلبين، الساعة 16:30.

إيران VS اليمن، الساعة 19:00.

الثلاثاء: 8 يناير

العراق VS فيتنام، الساعة 16:30.

السعودية VS كوريا الشمالية، الساعة 19:00.

الأربعاء: 9 يناير

اليابان VS تركمنستان، الساعة 14:00.

أوزبكستان VS عُمان، الساعة 16:30.

قطر VS لبنان، الساعة 19:00.