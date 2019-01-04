جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى في كأس أمم آسيا 2019 (إنفوغرافيك)‎

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، متابعة مباريات كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تقام في الإمارات بين 5 يناير و1 فبراير.
وتفتتح البطولة بمواجهة الإمارات، البلد المضيف، أمام منافسه البحريني، غدًا السبت، وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.
وفيما يلي جدول مباريات دور المجموعات، مع ملاحظة أن جميع المباريات تنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وجميع مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة.
السبت: 6 يناير
الإمارات vs البحرين، الساعة 19:00.
الأحد: 7 يناير
أستراليا VS الأردن، الساعة 14:00.
تايلاند VS الهند، الساعة 16:30.
سوريا VS فلسطين، الساعة 19:00.
الإثنين: 8 يناير
الصين VS قيرغيزستان، الساعة 14:00.
كوريا الجنوبية VS الفلبين، الساعة 16:30.
إيران VS اليمن، الساعة 19:00.
الثلاثاء: 8 يناير
العراق VS فيتنام، الساعة 16:30.
السعودية VS كوريا الشمالية، الساعة 19:00.
الأربعاء: 9 يناير
اليابان VS تركمنستان، الساعة 14:00.
أوزبكستان VS عُمان، الساعة 16:30.
قطر VS لبنان، الساعة 19:00.