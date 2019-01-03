نادي النصر يكتسح الجندل ويتأهل لدور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

اكتسح نادي النصر منافسه الجندل، في المباراة التي جمعتهما الخميس، في إطار مباريات دور الـ 64، من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل إلى دور الـ 32.

وسجل النصر هدفًا وحيدًا في الشوط الأول عبر عبدالرزاق حمدالله، قبل أن يسجل 5 أهداف خلال الشوط الثاني.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 3 أهداف في المباراة، بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة 29، ثم هدفين في الدقيقتين 66 و80.

كما سجل المهاجم النيجيري أحمد موسى هدفين، جاء الأول في الدقيقة 47، والثاني في الدقيقة 91.

وسجل البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا هدفًا في الدقيقة 88.

واستعاد النصر توازنه بعد أن تعادل سلبيًا مع الفتح في الدوري السعودي يوم الجمعة الماضي.

وفي مباريات أخرى فاز أبها 4/0 على الجبلين، والقيصومة 2/1 على الغوطة.

الهدف السادس لنادي النصر سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 90

الجندل 0 : 6 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/MvQ23oX3zj — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الخامس لنادي النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 88

الجندل 0 : 5 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/UhpLIR6Ut4 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الرابع لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 80

الجندل 0 : 4 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/IusoCOrQLn — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66

الجندل 0 : 3 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/Nkkqg1dLv6 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 47

الجندل 0 : 2 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/zUGFLQf5vA — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩