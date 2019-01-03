رسميًا.. المغربي مبارك بوصوفة ينتقل إلى الشباب السعودي (صور)

أنهى الدولي المغربي المخضرم مبارك بوصوفة حالة البطالة التي عاشها منذ رحيله عن الجزيرة الإماراتي في الصيف الماضي، وانتقل رسميًا إلى نادي الشباب السعودي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب مبارك بوصوفة موسمين في الجزيرة الإماراتي، وشارك رفقته في كأس العالم للأندية في 2017 ولعب نصف النهائي.

وكتب الشباب على حسابه في موقع “تويتر”: “وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان، عقدًا احترافيًا مع قائد المنتخب المغربي مبارك بوصوفة، يمتد حتى نهاية الموسم”.

وكان بوصوفة ضمن المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وشارك في المباريات الثلاث أمام إيران والبرتغال وإسبانيا، ورغم أنه دون فريق فضّل الفرنسي هيرفي رونار دعوته للقاءات الأخيرة التي لعبها المنتخب المغربي في تصفيات أمم أفريقيا.

وكان بوصوفة ،البالغ من العمر 34 عامًا، قريبًا من اللعب لفريق الهلال السعودي، لكن الصفقة لم تتم؛ لعدم توافق الطرفين على الجانب المالي.