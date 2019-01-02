Mbc مصر: غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي في مصر للتفاوض مع الزمالك (فيديو) ‎

أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي توصل نادي الزمالك لاتفاق مع الهلال السعودي على انتقال الفرنسي بافيتيمبي غوميز إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبدالهادي في برنامجه على فضائية (Mac مصر) إن غوميز يتواجد الآن في القاهرة، للاتفاق على الرتوش النهائية لعقده مع القلعة البيضاء، وصفًا إياها بـ”صفقة القرن”.

وانتشرت تقارير صحفية مصرية خلال اليومين الماضيين تفيد بتوصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع الهلال السعودي لضم غوميز لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ورغم إذاعة هذا الخبر، تواجد غزميز في تدريبات نادي الهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء وسط زملائه دون إثارة أي كلام.

يذكر أن نادي الهلال السعودي قام بشراء عقد اللاعب من غالاتا سراي التركي مقابل 10 ملايين يورو بداية الموسم الجاري.

وقضى غوميز موسمًا واحدًا في جلطة سراي، سجل خلاله 32 هدفًا في 42 مباراة، وصنع ستة آخرين.

صاحب الـ33 عامًا يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري السعودي بالموسم الجاري برصيد 12 هدفًا، سجلهم خلال 15 مباراة.