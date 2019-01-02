قصي الفواز: الخصخصة ستجعل الدوري السعودي ضمن أقوى 10 مسابقات بالعالم

قال قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن رؤية الاتحاد تتضمن عدة نقاط في مقدمتها أن يكون الدوري السعودي للمحترفين ضمن أقوى عشر مسابقات في العالم.

وأوضح الفواز خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي اليوم الأربعاء، أن الخصخصة ستكون واحدة من أهم المبادرات التي ستجعل كرة القدم في السعودية قطاعًا استثماريًا في السنوات المقبلة.

وأضاف: “على صعيد تطوير كرة القدم محليًا نسعى للتركيز على ثلاثة أشياء هي الأكاديميات الرياضية ومعايشة تجربة المشجعين وتطوير البنية التحتية، في تطوير كرة القدم محليًا لدينا استراتيجية ترتكز على تطوير أكاديميات كرة القدم من خلال المدربين والحكام واللاعبين (المميزين) وبناء شراكات طويلة بهدف وضع الدوري السعودي ضمن أقوى عشر مسابقات على مستوى العالم، مع إدخال التقنية إلى عالم كرة القدم إضافة إلى التفاعل مع الجماهير ومعايشة تجربتهم”.

وتستعد السعودية، التي تحتل المركز 69 عالميًا والخامس آسيويًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لخوض بطولة كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية وستكون مرشحة بقوة للتأهل إلى الدور الثاني.

ووصف الفواز، الذي فاز بالتزكية برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة أربع سنوات خلفًا لعادل عزت في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي الذي بات يضم 16 فريقًا بالتجربة الإيجابية وأنها جاءت من أجل زيادة “احتكاك اللاعب السعودي باللاعبين الأجانب والاستفادة الفنية من تواجدهم”.

وأضاف: “نجحنا في استقطاب عدد من اللاعبين الأجانب المميزين والمدربين أصحاب الإمكانيات العالية، وعلى مستوى الحكام تم استقطاب أفضل الحكام على مستوى العالم للمشاركة في الدوري السعودي”.

وعن تجربة احتراف تسعة لاعبين سعوديين في إسبانيا قال الفواز: “كما كانت هناك أفكار وتجارب ناجحة، قمنا العام الماضي بإرسال لاعبين سعوديين لخوض تجربة احترافية في الدوري الإسباني”.

وأشار الفواز إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا “تحسين مستوى المنتخب الوطني بكافة فئاته السنية ورفع مستوى الرعاية في الاتحاد السعودي على المدى البعيد”.

وشاركت السعودية في كأس العالم خمس مرات وودعت نسخة 2018 من البطولة التي أقيمت في روسيا من الدور الأول بعد خسارتها في مباراتين وفوزها في مباراة واحدة.

وأشار الفواز إلى أهمية “توافر الدعم المالي للأندية مؤكدًا أن الاتحاد يعمل مع الأندية لإنهاء القضايا المالية لدي الفيفا”.

وتابع بقوله: “زاد دخل عقود البث التلفزيوني بنسبة 100 في المئة لمدة 10 سنوات ليصل إلى 1.76 مليار دولار”.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي أن العمل الحالي “قائم على توفير بيئة جاذبة ومحفزة لحضور الجماهير للمباريات والسعي لتوفير عدد من الخيارات المستقبلية للحضور والدعم”.

وشدد الفواز على أن حلول المشاكل لا تأتي دائمًا عبر الدعم الحكومي مضيفًا أن “ما يفترض اليوم هو أن تعمل الأندية على زيادة إيراداتها من خلال تفعيل إدارات التسويق وهو ما بدأ بالفعل”.