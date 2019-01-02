غوميز: نادي الهلال “الأكثر شعبية” في السعودية وهو مثل مرسيليا وغالاطة سراي

أعرب النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، المحترف بصفوف نادي الهلال السعودي، عن سعادته بتواجده في “النادي الأكثر شعبية”، بحسب قوله، بالمملكة، كاشفًا عن أسباب اختياره الانضمام له قادمًا من غالاطة سراي التركي.

وقال غوميز في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلتها صحيفة “عاجل”: “الهلال استثمر الكثير من المال من أجل التعاقد معي- مقابل 6 ملايين يور- وأنا أنوي منحهم هذه الثقة، جئت إلى هنا مع زوجتي وطفلين، إضافة إلى مدرب بدني ومساعده بدوام كامل”.

وأضاف: “لدي أيضًا طاهٍ في المنزل، وأنا أتحكم في نظامي الغذائي، في هذا النوع من الاحتراف، لا يمكنك اتخاذ خطوة متسرعة”. مشيرًا إلى أنه تحدث مع العديد من اللاعبين الذي احترفوا في الخليج كجيريس كيمبو إكوكو، وباسكال فيندونو، ومامادو نيانغ، وموسى سو.

وعند سؤاله عن مستوى الدوري في السعودية، أجاب: “مستوى البطولة أعلى بكثير من قطر أو الإمارات العربية المتحدة، حتى وإن كانت لا تضاهي المستوى الأوروبي”.

وتابع: “هناك التزام، ومحترفون قادمون من الخارج لتطوير هذه البطولة: جوليانو (النصر) الذي أتى من فنربخشه التركي الصيف الماضي، أو أحمد موسى المحترف بهذا النادي أيضًا ولاعب ليستر سيتي السابق، كما قابلت إسماعيل بانغورا أيضًا المحترف في الرائد”.

وأكد أن الدوري يضم مدربين كبارًا كجورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، والذي سبق ودرب بنفيكا وسبورتنغ، وهناك أيضًا سلافين بيليتش مدرب الاتحاد.

وعن رأيه في الهلال، أوضح اللاعب أن الزعيم مثل مرسيليا أو غالاطة سراي، فالفريق هو النادي الأكثر شعبية والمحبوب جدًا في المملكة، ولديه أكبر عدد من المشجعين، حيث في الاستاد نلعب أمام 25000 شخص، حصل على 53 بطولة، وفاز مرتين في دوري أبطال آسيا (1991 ، 2000)، وهو نادٍ لا يمكن إنكاره في قارة آسيا.