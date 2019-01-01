نادي الوحدة السعودي يكشف عن تطورات إصابة علي النمر

كشف نادي الوحدة السعودي عن تطورات إصابة لاعب الفريق علي النمر، مؤكدًا إجراء اللاعب لعملية جراحية لتثبيت عظام الوجه، وتكللت بالنجاح.

وأوضح نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن “النمر” خرج من غرفة العمليات، وسيخضع للراحة عدة أيام قبل مغادرته المستشفى.

خرج قبل قليل الكابتن علي النمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم من غرفة العمليات بعد إجرائه لعملية جراحية لتثبيت عظام الوجه .. ولله الحمد تكللت بالنجاح حيث سيخضع للراحة عدة أيام قبل مغادرته المستشفى .

الف سلامة للكابتن علي النمر . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) January 1, 2019

وتعرض علي النمر لإصابة قوية خلال مباراة الوحدة والأهلي؛ عقب تدخل عنيف من باولو دياز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط علي النمر مغشيًا عليه بعد تدخل دياز القوي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة إسعاف، لتُثبت الفحوصات الطبية وجود 3 كسور في الوجه، بالإضافة إلى كسر بأسنانه.