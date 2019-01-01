نادي الوحدة يسيطر على جوائز “الأفضل” للجولة الـ15 بالدوري السعودي (صورة)

حصد نادي الوحدة “النجومية المطلقة” لجوائز الجولة الخامسة عشرة بختام الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز المدرب المصري المؤقت أحمد حسام (ميدو) بجائزة مدرب الجولة، إذ استطاع التغلب على فريق الأهلي في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب بالجولة للاعب الفريق الفانزويلي روميلي اوتيرو، والذي حصد في وقت سابق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.

كما تمكنت جماهير فريق الوحدة من حصد جائزة الجمهور المثالي في الجولة الخامسة عشرة للمرة الثانية في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بعد أن حصلت عليها في منافسات الجولة السادسة.

????| مبرووووك الوحداويون @alwehdaclub1 نجوم جوائز أفضلية الجولة 15 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..????

1️⃣ أفضل مدرب: أحمد حسام (ميدو)

2️⃣ أفضل لاعب: روميلي أوتيرو

3️⃣ الجمهور المثالي: جمهور فريق الوحدة .. https://t.co/6CvszJQ0xf pic.twitter.com/WPYRHlwDrb — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١ يناير ٢٠١٩

ويُمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي، وتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين جوائز الأفضلية في الجولة والشهر.