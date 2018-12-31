ماذا قال خوان بيتزي بعد تعادل منتخب السعودية مع كوريا الجنوبية؟

أشاد المدرب الإسباني/ الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، بالمستوى الذي ظهر به لاعبوه في المباراة الودية التي جمعت الأخضر مع كوريا الجنوبية.

وتعادل المنتخبان بدون أهداف في إطار استعداداتهما للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات.

وقال بيتزي عقب نهاية المباراة: “المباراة كانت شيقة بين منتخبين مميزين، وكلاهما فرض أسلوب لعبه، في لقاء أعتبره أشبه بمباريات كأس العالم، وهو ما كنا نبحث عنه قبل كأس آسيا 2019”.

وأضاف “نحن نعتمد على أداء اللاعبين في الحصص التدريبية، وكذلك طبيعة المنافس الذي سنواجهه، وكجهاز فني لا نحصر أنفسنا في أسلوب وتكتيك لعب معيّن”.

وعن تبديل ياسر الشهراني، قال بيتزي: “أخرجته بشكل احترازي، ومبدئيًا لا توجد أي إصابة لياسر أو غيره من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم”.

وواصل “علينا أن نخوض مبارياتنا في كأس آسيا بالطريقة التي ظهرنا بها اليوم أمام كوريا الجنوبية، من حيث الجدية والتركيز”.