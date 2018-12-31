موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2019

يواجه، مساء اليوم الاثنين، المنتخب السعودي، نظيره الكوري الجنوبي، في مباراة ودية، على ملعب نادي “بني ياس”، والتي تأتي ضمن التحضير لبطولة كأس آسيا 2019، التي تنطلق الأسبوع المقبل في الإمارات.

وتشارك كل من السعودية وكوريا الجنوبية في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الإمارات، في الفترة من الـ5 من يناير وحتى الـ1 من فبراير القادم، مع 22 منتخبًا أخرى تم تقسيمهم جميعًا إلى 6 مجموعات.

وكان المنتخب الأخضر السعودي خاض منذ سبتمبر الماضي ثلاث مباريات دولية ودية، تعادل فيها مع الأردن (1-1) وبوليفيا (2-2)، وفاز على اليمن 1-صفر.

ويسعى المنتخب السعودي للقبه القاري الأول منذ عام 1996 والرابع في تاريخه بعد عامي 1984 و1988 .

ويقود مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية، طاقم تحكيم إماراتي مكون من عادل النقبي، ويُساعده كل من أحمد الراشدي وعلي النعيمي، والحكم الرابع سلطان عبدالرازق.

وتقرر خلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية، الذي عُقد، يوم الأحد، أن يرتدي المنتخب السعودي الطقم الأخضر بالكامل، ويكون دخول الجماهير بالمجان من البوابة رقم “1”.

ويتواجد المنتخب السعودي على رأس المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019 التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية، فيما يقع منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة مع منتخبات الصين، قيرغيزستان والفلبين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع على قناة KSASPORTS HD1، ويعلق عليها فهد العتيبي.