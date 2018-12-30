مباراة التعاون ضد الهلال.. خورخي جيسوس يهاجم سياسة الأندية السعودية واستدعاء 9 من لاعبيه

انتقد المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الأحد، أسلوب بعض أندية الدوري السعودي، التي تتعمد تعطيل اللعب وإهدار الوقت.

وتعادل الهلال 2/2، بعدما سجل له ألبرتو بوتيا هدف التعادل في الدقيقة 90+6، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

وقال جيسوس، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “وجدت هنا في السعودية، أمورًا لا تواكب تطور كرة القدم، عندما يواجهنا أي نادٍ يتعمد تعطيل اللعب، ويلجأ إلى إضاعة الوقت”.

وأوضح جيسوس أن الظروف لم تخدم الهلال أمام التعاون، وأكد أنه رغم ذلك قدّم التهنئة للاعبيه، خاصةً الذين شاركوا للمرة الأولى.

كما انتقد جيسوس استدعاء 9 من لاعبي الهلال، لتمثيل المنتخبات السعودية، معتبرًا أن الأمر “مخالف لقواعد المنافسة العادلة”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة مقابل 33 للنصر أقرب مطارديه.