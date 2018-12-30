ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 15

أحرز الإسباني ألبرتو بوتيا هدف التعادل 2-2 للهلال أمام مستضيفه التعاون لينقذ متصدر وحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من تلقي الخسارة الثانية في المسابقة اليوم الأحد.

وقلب التعاون تأخره بهدف الفنزويلي جلمين ريفاس من ضربة رأس في الدقيقة 34 ليسجل هدفين في الشوط الثاني.

وتقدم الهلال عبر ضربة رأس للمهاجم الفنزويلي جلمين ريفاس إثر ركلة ركنية نفذها القائد كارلوس إدواردو حولها المهاجم بافتيمبي جوميس برأسه إلى ريفاس الذي تابعها في مرمى البرازيلي كاسيو أنجوس حارس التعاون من مدى قريب.

وأدرك التعاون التعادل عبر هدف للبرازيلي هيلدون أغوستو من ركلة جزاء في الدقيقة 58 وبعدها بست دقائق وضع عبد الفتاح آدم أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة من مدى قريب سكنت شباك عبد الله المعيوف حارس الهلال.

وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن الهلال قد خسر بالفعل أرسل إدواردو تمريرة عرضية من ركلة ركنية حوّلها محمد كانو برأسه نحو المرمى لتصطدم بالقائم الأيمن لمرمى أنجوس، وتابعها بوتيا في الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بذلك، ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق الرائد على مضيفه أحد بهدف نظيف، أحرزه صالح الشهري من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

وفيما يلي ترتيب أول 6 هدافين للدوري السعودي للموسم الحالي:

1. بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال، 12 هدفًا.

2. ليندر تاوامبا لاعب التعاون 11 هدفًا.

3. عمر السومة لاعب الأهلي 11 هدفًا.

4. كريستيان غوانكا لاعب الاتفاق، 9 أهداف.

5. عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، 9 أهداف.

6. محمد الصيعري، لاعب الحزم، 8 أهداف.

7. فهد المولد لاعب الاتحاد، 7 أهداف.

8. هيلدون أغوستو لاعب التعاون، 7 أهداف.