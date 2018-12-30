ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي الهلال أمام التعاون (صورة)

انتزع نادي الهلال، تعادلًا قاتلًا من مضيفه التعاون بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

بذلك، ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق الرائد على مضيفه أحد بهدف نظيف، أحرزه صالح الشهري من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: