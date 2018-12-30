عبدالله الخيبري وهتان باهبري على رادار نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي النصر السعودي ستفتح مفاوضاتها مع نظيرتها في الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل شراء المدة المتبقية من عقدي محور الارتكاز عبدالله الخيبري ولاعب الوسط هتان باهبري، اللذين ينتهي عقدهما مع الشباب الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، يوم الأحد، وفقًا لمصادرها، فقد أشارت إلى حرص الإدارة على إبرام عديد من الصفقات مع لاعبين سعوديين بغية دعم خطوط الفريق في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تعويض اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الصيف المقبل، ويتقدمهم محوري الارتكاز إبراهيم غالب وعبدالعزيز الجبرين والمهاجم محمد السهلاوي والظهير الأيمن خالد الغامدي.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى وجود مماطلة من الثنائي الخيبري وباهبري في تجديد عقديهما، والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ولعب باهبري، صاحب الـ26 عامًا، 10 مباريات بالدوري، مع الشباب هذا الموسم، بواقع 832 دقيقة، وسجل هدفًا واحدًا فقط.