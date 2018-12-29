تقارير.. ريفاس لاعب نادي الهلال السعودي يقترب من الانضمام للفيصلي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي، أعطت نظيرتها في الفيصلي، الضوء الأخضر، للتفاوض مع الفنزويلي جيلمين ريفاس، لاعب الفريق الأول، بناءً على اتصالات هاتفية بين الطرفين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، عبر مصادرها الخاصة، فإن إدارة الفيصلي تواصلت مع وكيل أعمال ريفاس لتقديم عرض للاعب رغبة في الاستفادة من خدماته في فترة الانتقالات الشتوية، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة.

وكانت أنباء ترددت عن طلب المدرب البرتغالي، حيسوس، الاستغناء عن خدمات ريفاس في يناير المقبل، مشيرةً إلى أن الإدارة بدأت بالفعل في البحث عن بديل للمهاجم الفنزويلي.

وانتقل ريفاس للدوري السعودي عبر بوابة الهلال في سبتمبر 2017 قادمًا من الشارقة الإماراتي، ويمتد تعاقده حتى يونيو 2019، وشارك في 9 مباريات مع الفريق هذا الموسم بجميع المسابقات، ونجح في إحراز هدفين.

لكن اللاعب الفنزويلي لم يتأقلم مع طريقة اللعب في الهلال التي تعتمد على اللعب السريع والكرات البينية، كما لم يشفع له بروزه مع الاتحاد في فترة سابقة في البقاء مع الزعيم.