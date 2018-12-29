ترتيب الدوري السعودي بعد هزيمة الاتحاد أمام الاتفاق (صورة)

واصل فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، سلسلة نتائجه السلبية في الموسم الحالي للدوري السعودي، وخسر من مضيفه الاتفاق بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، بينما ارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 35 نقطة.

نجح الاتفاق في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله محمد مرزوق الكويكبي في الدقيقة 26.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الثاني، ليخرج الاتفاق فائزًا باللقاء.

ويتصدر الهلال، الذي سيلعب خارج أرضه مع التعاون غدًا، المسابقة برصيد 35 نقطة من 14 مباراة مع ختام الدور الأول.