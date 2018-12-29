الاتفاق يعمّق جراح نادي الاتحاد ويهزمه في الدوري السعودي (فيديو)

عمّق فريق الاتفاق من جراح ضيفه الاتحاد، الذي فاز عليه بهدف دون رد في الدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وسجل هدف فريق الاتفاق والمباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 26.

???? الهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 26

الاتفاق 1 : 0 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/ROUgZJ4tBE — دوري بلس (@dawriplusksa) December 29, 2018

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة ليرتقي للمركز الثامن، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.