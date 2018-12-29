الاتفاق يعمّق جراح نادي الاتحاد ويهزمه في الدوري السعودي (فيديو)

الاتفاق يعمّق جراح نادي الاتحاد ويهزمه في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

عمّق فريق الاتفاق من جراح ضيفه الاتحاد، الذي فاز عليه بهدف دون رد في الدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وسجل هدف فريق الاتفاق والمباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 26.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة ليرتقي للمركز الثامن، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

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