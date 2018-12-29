القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يصطدم، غدًا الأحد، فريقا الهلال والتعاون، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الموعد والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والـ5 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة المباراة عبر تطبيق دوري بلس، و قناة KSA Sports 1 HD، ويعلق عليها الثنائي مشاري القرني وأحمد النفيسة.

حقق الزعيم انتصارًا مهمًا على حساب الأهلي في الكلاسيكو بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 35 وظل على الصدارة بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في اثنتين وتلقى هزيمة واحدة.

على الجانب الآخر، يعيش التعاون أفضل أوقاته في بطولة الدوري حتى الآن، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 12 مباراة، حقق 7 انتصارات وثلاث تعادلات، بينما كانت الخسارة حاضرة في مواجهتين.