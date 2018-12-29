نادي الهلال السعودي يقدم عرضًا ضخمًا لضم أليخاندرو غوميز من أتلانتا الإيطالي

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الهلال السعودي، أن عرض الإدارة للدولي الأرجنتيني أليخاندرو غوميز يقترب من حاجز الـ 20 مليون يورو للاعب وناديه.

وقال المصدر إن إدارة الهلال جادة للغاية في التعاقد مع نجم فريق أتلانتا الإيطالي، وإن هناك اتفاقات تمت بالفعل بين اللاعب والنادي السعودي.

وتنوي إدارة الهلال التعاقد مع 3 لاعبين أجانب، إذ سيكون هناك لاعب مدافع آسيوي، إضافة إلى لاعب بديل لعموري، وهناك احتمالية كبيرة للاستغناء عن عمر خربين، وجيلمين ريفاس.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني يبلغ من العمر 30 عامًا، ويجيد اللعب في كافة مراكز خط الوسط والهجوم، ويمتلك أتلانتا عقد اللاعب حتى العام 2022.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطتين عن النصر الذي لعب 15 مباراة.