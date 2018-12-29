سلافين بيليتش يطالب نادي الاتحاد السعودي بضم ألكسندر بريغوفيتش بأي ثمن

كشف مصدر قريب للغاية من إدارة نادي الاتحاد السعودي، أن مدرب العميد، الكرواتي سلافين بيليتش طالب مسؤولي ناديه بضرورة ضم المهاجم الصربي ألكسندر بريغوفيتش.

وبحسب المصدر فإن الإدارة قدمت عرضًا لنادي باوك اليوناني لضم اللاعب مقابل 8 ملايين يورو.

ووفقًا للمصدر فإن أكثر ما يقلق إدارة الاتحاد هو تواجد نادٍ صيني يرغب بشدة بضم بريغوفيتش، الذي سجل 18 هدفًا في 27 مباراة الموسم الحالي.

من جهة أخرى كثفت إدارة الاتحاد مفاوضاتها مع الحارس “مارسيلو غروهي” حارس غريميو البرازيلي تمهيدًا للتعاقد معه.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا، إذ يقبع في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، وحقق فوزًا وحيدًا في 14 مباراة، ويملك 6 نقاط فقط.