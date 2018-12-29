أزمة في نادي النصر السعودي بسبب البيروفي كريستيان راموس

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدافع البيروفي كريستيان راموس تسبب في أزمة داخل نادي النصر بسبب رفض وكيل أعماله التوقيع على المخالصة مع الفريق.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياض” فإن وكيل اللاعب طالب بدفع قيمة تعاقده مع الفريق كاملة عن الموسمين الحالي والمقبل، إذ إن مبلغ تعاقد النصر مع اللاعب في الموسمين يصل إلى مليوني ونصف المليون دولار.

وتتجه إدارة النصر للاستغناء عن اللاعب عقب ظهوره بمستويات أقل من مستوى الطموح، إذ من المنتظر أن يعود إلى فريق أليانزا ليما البيروفي

وترغب إدارة النصر في التعاقد مع مدافع آسيوي بديلًا عن راموس ليكون بجوار البرازيلي برونو يوفيني.

وتعادل النصر مع الفتح أمس الجمعة، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي، ليبتعد بنقطتين عن الهلال المتصدر، والذي يمكنه توسيع الفارق حال فوزه على التعاون، الأحد.