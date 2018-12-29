إعلامي سعودي: اثنان من رؤساء الأندية الكبيرة سيستقيلان

قال الإعلامي السعودي مسفر الحسيني، مراسل برنامج أكشن يا دوري، والصحافي بصحيفة “الشرق الأوسط” أن اثنين من رؤساء الأندية السعودية سيعلنان استقالتهما، الأسبوع المقبل، وإن هناك محاولات لثنيهما عن هذا القرار.

وقال الحسيني في تغريدة: “2 من رؤساء الأندية الكبار سيعلنان استقالتهما خلال الأسبوع القادم، الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، وهناك محاولات للعدول عن قرارهما، ننتظر ونشوف”.

وتشير التوقعات إلى أن الرئيسين هما ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي وسعود السويلم رئيس النصر؛ لأن باقي الأندية في حالة استقرار مثل خالد البلطان مع الشباب، ولؤي ناظر مع الاتحاد ومحمد بن فيصل مع الهلال.

ويتخبط الأهلي تحديدًا حتى الآن، إذ ابتعد عن المنافسة ولم ينجح في استغلال تعثرات الهلال والنصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، مقابل 33 للنصر من 15 مباراة، و29 نقطة للشباب من 15 مباراة في المركز الثالث، و24 نقطة لكل من التعاون (14مباراة)، والأهلي الخامس من 15 مباراة.