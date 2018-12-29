موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على التعاون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة غدًا الأحد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة الهلال والتعاون على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD، بصوت مشاري القرني وأحمد النفيسة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 14 مباراة، إذ حقق الفوز 11 مرة، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

في المقابل يملك التعاون 24 نقطة في المركز الرابع، وفاز في 7 مباريات، مقابل 3 تعادلات و4 خسائر.

ويمكن للهلال، الذي يبتعد بنقطتين عن النصر الثاني، الابتعاد بـ نقاط حال تحقيق الفوز على التعاون.

وفاز الهلال في 9 مباريات في آخر 10 جمعته مع التعاون في الدوري السعودي، في حين حقق التعاون فوزًا وحيدًا، وكان في فبراير 2016