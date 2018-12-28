الوحدة السعودي يكشف تطورات الحالة الصحية لحاتم خيمي وعلي النمر‎

أعلن نادي الوحدة السعودي تحسن حالة رئيسه حاتم خيمي، الذي تعرض للإغماء عقب إحراز هدف الفوز في شباك الأهلي بالدوري السعودي.

كما طمأن النادي عشاقه ومتابعيه على حالة علي النمر، الذي أصيب في وجهه خلال أحداث اللقاء.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه: “جماهيرنا العزيزة، إن شاء الله خير، ستتم موافاتكم بالحالة الصحية لرئيس النادي الكابتن حاتم خيمي واللاعب علي النمر بعد انتهاء الإجراءات الطبية لهما بعد نقلهما للمستشفى، علمًا بأن حالتيهما الصحية جيدة ولله الحمد”.

وأضاف النادي في بيان: “ولله الحمد تجاوز الكابتن حاتم خيمي رئيس النادي العارض الصحي الذي تعرض له نهاية اللقاء وهو الآن بصحة جيدة وسيغادر المستشفى خلال الساعات القادمة”.

جماهيرنا العزيزة ..

إن شاء الله خير

سيتم موافاتكم بالحالة الصحية لرئيس النادي الكابتن حاتم خيمي واللاعب علي النمر بعد انتهاء الإجراءات الطبية لهما بعد نقلهما للمستشفي علماً بأن حالتيهما الصحية جيدة ولله الحمد . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وتعرض حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، للإغماء، بعدما نجح فريقه في إحراز هدف الفوز في شباك الأهلي خلال الدقيقة 98 من عمر اللقاء.

ورصدت كاميرا اللقاء تعرض خيمي للإغماء بعد فرحته الشديدة، حيث أحرز فريقه هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

جماهيرنا الحبيبة..

ولله الحمد تجاوز الكابتن حاتم خيمي رئيس النادي العارض الصحي الذي تعرض له نهاية اللقاء وهو الآن بصحة جيدة وسيغادر المستشفى خلال الساعات القادمة. — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

كما أصيب علي النمر في وجهه وسال الدم من رأسه وتم نقله إلى المستشفى.

اصابة لاعب #الوحدة علي النمر ونقله بالاسعاف لخارج الملعب #الوحدة_الأهلي pic.twitter.com/qu4FwqO1NC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وعمّق الوحدة جراح ضيفه النادي الأهلي، بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتاج الوحدة 5 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو من تسجيل هدف السبق، بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع، كثف الأهلي هجومه وحصل مهاجمه عمر السومة على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من حارس الوحدة محمد عواد، ليتقدم لها نفس اللاعب ويضعها في الشباك.

ونجح الوحدة في خطف هدف الفوز عند الدقيقة 97 بعدما حوّل لاعبه البرازيلي ماركوس غوليرمي عرضية زميله الفنزويلي أوتيرو بقدمه في شباك الأهلي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة، متقدمًا إلى المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي صاحب المركز السادس.