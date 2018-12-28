مباراة الأهلي والوحدة.. حاتم خيمي رئيس النادي المكي يتعرض للإغماء بعد هدف الفوز (فيديو)

تعرض حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، للإغماء، بعدما نجح فريقه في إحراز هدف الفوز في شباك الأهلي خلال الدقيقة 98 من عمر اللقاء.

ورصدت كاميرا اللقاء تعرض خيمي للإغماء بعد فرحته الشديدة، حيث أحرز فريقه هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

وتدخل أعضاء الشرف والحاضرين لإفاقة رئيس الوحدة، والذي استفاق وأصبح بحالة جيدة بعد نهاية اللقاء

وعمّق الوحدة جراح ضيفه النادي الأهلي، بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتاج الوحدة 5 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو من تسجيل هدف السبق، بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع، كثف الأهلي هجومه وحصل مهاجمه عمر السومة على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من حارس الوحدة محمد عواد، ليتقدم لها نفس اللاعب ويضعها في الشباك.

ونجح الوحدة في خطف هدف الفوز عند الدقيقة 97، بعدما حوّل لاعبه البرازيلي ماركوس غوليرمي عرضية زميله الفنزويلي أوتيرو بقدمه في شباك الأهلي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة متقدمًا إلى المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي صاحب المركز السادس.